اليوم.. نظر استئناف طليقة أمير طعيمة على حبسها شهرين

تنظر محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف الفنانة المعتزلة جيني كامل على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، الذي قضى بحبسها لمدة شهرين مع فرض غرامة قدرها ألف جنيه، في القضية التي تقدم بها طليقها الشاعر أمير طعيمة.

في 11 نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً يقضي بحبس جيني كامل لمدة شهرين وتغريمها ألف جنيه على خلفية بلاغ قدمه طليقها أمير طعيمة، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الكمباوندات في منطقة التجمع الخامس.

وقع الخلاف بعد أن اكتشفت جيني كامل زواج أمير طعيمة من سيدة أخرى في يونيو الماضي، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تحولت إلى مشاجرة، واتهم أمير طعيمة طليقته بالتعدي عليه لفظياً وجسدياً.

كانت جيني كامل قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك خبر طلاقها من الشاعر أمير طعيمة، مؤكدة أنه طلاق رسمي وليس انفصالًا، وأشارت إلى أنها ستظل تكن له الود والتقدير.

في وقت لاحق، فاجأت جيني كامل متابعيها على فيسبوك بإعلانها زواج طليقها أمير طعيمة من الفنانة يسرا الجديدي، حيث كتبت: "مبروك يا ميرو يا أبو العيال جوازة ترفع الرأس"، مشيرة إلى أن الفنانة يسرا الجديدي اتصلت بها وأبلغتها بنفسها.