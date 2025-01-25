"بما فيهم الأوكرانيون"| إدارة ترامب توقف برامج تسمح بدخول المهاجرين لأمريكا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت برامج تسمح بدخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة بما فيهم الأوكرانيون.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك، كعقاب على عبور المهاجرين الحدود المشتركة بين البلدين، وصرح إنه يفكر في تنفيذ تهديده مطلع فبراير المقبل.

وأعلنت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن بدء عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة التي وعد بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكدت ليفيت أن ترامب يرسل رسالة قوية وواضحة إلى العالم بأسره مفادها " إذا دخلْت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، فستواجه عواقب وخيمة".

وقال مسؤول في البنتاجون إن طائرتين عسكريتين نقلتا مهاجرين غير شرعيين من قاعدتين في منطقتين في الولايات المتحدة إلى جواتيمالا يوم الجمعة.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت إدارة ترامب أنها ألقت القبض على 538 مهاجرًا غير شرعي، فيما وصفته بأنه بداية أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن عملاء فيدراليين شنوا مداهمات في واحدة من أولى العلامات المرئية لخطة الترحيل الجماعي للرئيس ترامب".