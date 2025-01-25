أكسيوس: هيجسيث ينجو من معركة صعبة في مجلس الشيوخ

قالت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، أن بيت هيجسيث نجا من معركة تأكيد صعبة كادت أن تخرج عن مسارها بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي وموضوعات أخرى من سوء السلوك.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقابل 50 على تأكيد تعيين هيجسيث، الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه.

وذكرت الصحيفة أن زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صوت ضد مشروع القانون إلى جانب عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين ليزا موركوفسكي (ألاسكا) وسوزان كولينز (مين).

وأضافت، أن لجنة القوات المسلحة أوصت بترشيح بيت هيجسيث، يوم الاثنين الماضي، بأغلبية 14 صوتًا مقابل 13 صوتًا.

حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن المرشح الجمهوري دفع 50 ألف دولار لامرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في عام 2017.