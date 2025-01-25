مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين بيت هيجسيث وزيرا للدفاع الأمريكي، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتم التصديق على تعيين هيجسيث بعد تعادل في الأصوات 50 مقابل 50 في مجلس الشيوخ لكن جيه دي فانس نائب الرئيس تدخل لكسر التعادل في النتيجة وحسم التصويت لصالح تعيين وزير الدفاع الجديد.

ويعد بيت هيجسيث مذيع سابق في قناة "فوكس نيوز"، وجرى ترشيحه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقيادة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، روجر ويكر، الجمهوري، بعد التصويت، أن هيجسيث سيتم تأكيده وزيرًا للدفاع أم لا يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن، السيناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا والسيناتور سوزان كولينز من ولاية ماين، اعترضا على موقف ترامب وحلفائه الذين شنوا حملة عامة واسعة النطاق للدفع صوب تأييد ترشيح هيجسيث. وتراجع السناتور تيليز خلال التصويت في مجلس الشيوخ عن اعتراضه لتعيين هيجسيث وزيرا للدفاع الأمريكي.