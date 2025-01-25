مانيلا: سفن صينية أجرت "مناورات عدوانية" ضد سفن صيد أسماك فلبينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن سفن صينية أجرت مناورات عدوانية ضد سفن صيد أسماك فلبينية.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية اعترضت على نشر الجانب الأمريكي صواريخ متوسطة المدى في الفلبين، ووصفته بالأمر الخطير للغاية، وقالت أنها حثت سلطات الفلبين على سحبها.

وقالت سفارة الصين لدى مانيلا في بيان حينها إن تصريحات تيودورو "مليئة بالتحيز الأيديولوجي والمواجهة المتعصبة وعقلية الحرب الباردة". وحثت السفارة مانيلا على أن تتراجع سريعا عن نشر منظومة صواريخ تايفون الأمريكية متوسطة المدى.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو إن بلاده لديها الحق في السماح بنشر نظام صاروخي أمريكي في البلاد، على الرغم من معارضة الصين المستمرة.