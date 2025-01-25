بعد وفاة أم وأبنائها الـ5 بسبب «القاتل الصامت».. نرصد أبرز ضحايا تسرب الغاز على مدار شهرين متتاليين.. (العثور على جثة عروسين في حالة تيبس وحريق شقة المنيب) الأشهر

شهد عدد من المحافظات زيادة ملحوظة في حوادث الوفاة الناتجة عن تسرب الغاز، خلال شهرين فقط، حيث أصبحت هذه الظاهرة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام.

تسرب الغاز المنزلي، الذي يحدث غالبًا بسبب الإهمال أو ضعف الوعي، خلّف وراءه مآسي إنسانية، إذ لقي العديد من الأشخاص حتفهم في منازلهم بشكل مأساوي وصادم.

وفى التقرير التالي نرصد أبرز الحوادث التي خلفت ورائها عدد من الضحايا والأسر بسبب تسرب الغاز.

وفاة أم وأبناءها الـ5

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5.

وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز سنورس برئاسة العميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس المباحث، وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى وقتها نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر حينها المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها ومباشرة التحقيقات.

وكشفت وقتها المعاينة الأولية لمباحث مركز سنورس تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس المباحث أن سبب وفاة ربة منزل وأبنائها الخمسة والمقيمين بشارع الزهيري بمدينة سنورس، يرجع إلى تسرب غاز أثناء نومهم تسبب بحالة اختناق للأم وأبنائها.

وحصلت «البوابة نيوز» على أسماء ضحايا الحادث وهم: "سمر محمد جودة 37 سنة،"معتز أيمن شوقي عبد الظاهر" 17،" "ملك أيمن شوقي عبد الظاهر " 15 سنة "محمد أيمن شوقي عبد الظاهر" 8 سنين،"عائشة أيمن شوقي عبد الظاهر" 5 سنوات، "روقية أيمن شوقي عبد الظاهر "3 سنوات.

تسرب غاز وراء العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس بحدائق أكتوبر

بداية تلك الواقعة كانت تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثتي عروسين يجلسان على الأنتربه وفي حالة تيبس كاملة جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية أن تسرب غاز وراء وفاة العروسين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حلوان

أما الواقعة الثانية، راح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز أثناء نومهم داخل شقتهم بمنطقة عرب غنيم، بمدينة حلوان.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور على جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثث كلا: من فتحي السيد، موظف وزوجته ونجلته.

وبعمل التحريات تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق بسبب تسرب الغاز، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

حريق شقة المنيب ينهي حياة أسرة كاملة

وفى واقعة أخرى وكانت الأشهر ولقت صدى كبيرا لدى الرأى العام، وهى واقعة حريق شقة المنيب، حيث لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بـ5 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بعقار مكون من 6 طوابق جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجاءت أسماء ضحايا حريق شقة المنيب كالتالي: "فايزة أحمد" 60 سنة، "علي مصطفى" 42 سنة، "همت مصطفى" 38 سنة، "رحيم إبراهيم" 16 سنة، "يسر إبراهيم" 6 سنوات، "تمارا إبراهيم" 4 سنوات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.