قرار جديد بشأن المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عامل متهم بإشعال النيران بجسد زوجته ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل 22 سنة، مصابة بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام زوج بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابس زوجته وأضرم النيران بها لشكه في سلوكها مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.