ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عامل متهم بإشعال النيران بجسد زوجته ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل 22 سنة، مصابة بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام زوج بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابس زوجته وأضرم النيران بها لشكه في سلوكها مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

استمرار حبس المعارضات المنيرة الغربية حروق إضرام النيران جنح شمال الجيزة قسم شرطة المنيرة الغربية مديرية امن الجيزة