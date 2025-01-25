قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة أحياء بالجبل الشمالي في مدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء بالجبل الشمالي في مدينة نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم بالعروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال لايزال يواصل عمليات تجريف البنية للتحتية للشوارع العامة وممتلكات المواطنين ومنازل بشكل عشوائي في مخيم جنين.

وقال إعلام عبري، إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات وكالة الأونروا وإخلاء مقارها في القدس بحلول 30 يناير.

واستشهد فلسطينيين اثنين، مساء أمس الجمعة، إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مركبة في قباطية جنوب جنين، وفقا لما أكدته وزارة الصحة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، كما أوقف الجنود عددا من الشبان وأجروا تحقيقا ميدانيا معهم، ونشروا القناصة في المنازل المجاورة في جنين.