نقيب السادة الأشراف تبحث سبل التعاون لدعم العمل المجتمعي.. صور

بحث الشريف السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بمقر النقابة بصلاح سالم، سبل التعاون لدعم المؤسسات التنموية وذلك خلال لقائه مع الدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، كما ناقش سبل التعاون مع بين المؤسسة ونقابة السادة الأشراف.

نقيب الأشراف يشيد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع في تطوير المجتمع

ومن جانبه، أشاد سماحة السيد محمود الشريف، بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع في تطوير المجتمع وتقديم المساعدات للمواطنين، كما أبدى الاستعداد الكامل لنقابة الأشراف لتقديم الدعم اللازم لمؤسسة مشوار التنموية في أداء دورها المجتمعي من خلال اللجان الفرعية للنقابة على مستوى الجمهورية.

كما أشاد نقيب السادة الأشراف، بالخدمات التي تقدمها مؤسسة مشوار التنموية والدور المجتمعي الذي تقوم به في جميع أنحاء الجمهورية، وحرصها على مد يد العون للأسر والقرى الأكثر فقرا.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور صلاح الجعفراوي، خلال اللقاء، الخدمات التي قدمتها مؤسسة مشوار التنموية خلال الفترة الماضية، والتي شملت بناء أسقف ومنازل وتوزيع المواد الغذائية والأضحية في محافظات مصر المختلفة، والمشاريع التنموية وإقامة الصالون الثقافي بشكل دوري.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع بين الجانبين، حيث أهدى سماحة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، درع النقابة إلى رئيس مؤسسة مشوارع التنموية، ومنح الدكتور صلاح الجعفراوي درع المؤسسة لسماحة نقيب الأشراف.

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