وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء اليمني التعاون ضد هجمات الحوثيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك تم خلاله بحث التعاون لوقف هجمات الحوثيين.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ومن خلال بيان للبيت الأبيض، ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم (أنصار الله) على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأضاف، أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وتابع، أن السياسة الأمريكية ستعمل مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين والشركاء الأمريكيين والشحن البحري في البحر الأحمر.