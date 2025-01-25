الأقصر تبدأ احتفالاتها بعيد الشرطة الـ73 بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

شهدت احتفالات عيد الشرطة بمحافظة الأقصر، فعاليات متنوعة، والتي انطلقت بقيام اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد سعد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الوطن احتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وضع إكليل الزهور

وحضر الاحتفال، الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، نيابة عن المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، واللواء محمود صلاح الدين نائب مدير أمن الأقصر، واللواء عمرو الشرقاوي مساعد مدير أمن الأقصر، إلى جانب عدد كبير من رجال الدولة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وبدأت الاحتفالات بوضع قيادات المديرية إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الأقصر الذي يضم قائمة بأسماء شهداء الأقصر على مر العصور في وسط مدينة الأقصر، ثم تلاوة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، تلاها عزف السلام الوطني وسلام الشهيد، حيث تجمع عشرات المواطنين بالتزامن مع عزفت فرقة الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، خلال احتفالية وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة واعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص والتفاني من أجل رفع راية مصر عالية، وذلك إلى جانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.

وتوجهت القيادات الأمنية بالأقصر، بالشكر لكافة أبناء محافظة الأقصر الذين التفوا لتهنئتهم حول النصب التذكاري، على تلك المحبة والتوافد من كافة الأهالي وقيادات المؤسسات الحكومية والخاصة لتهنئة رجال الشرطة بالذكرى 73 لعيد الشرطة، مؤكدين على أن رجال الشرطة يمتنون لكل تلك المشاعر القلبية المميزة من كافة أطياف الشعب الأقصري.

شركة مياه الأقصر تشارك التهنئة بعيد الشرطة أمام النصب التذكاري

وقدم اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، التهنئة إلى اللواء محمد الصاوى مدير أمن الأقصر، وقيادات مديرية الأمن، بمناسبة الذكرى 73 لعيد الشرطة.

عيد الشرطة

الرعاية الصحية بالأقصر تشارك مديرية أمن الأقصر احتفالاتها

الرعاية الصحية

كما شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، مديرية الأمن في الاحتفالات الخاصة بأعياد الشرطة في العيد الثالث والسبعون لها وذلك بوجود فريق طبي متكامل من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لتأمين الاحتفال، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الشرطة، حيث كلف الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، الدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع واللواء الدكتور عبدالجواد محمد أمين مدير إدارة الأمن بفرع الهيئة، بحضور الاحتفال والتأكد من وجود المستلزمات الطبية، والفريق الطبي في الأماكن المخصصة للاحتفالات فى جميع ارجاء المحافظة.

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