رويترز: المكسيك ترفض استقبال رحلة مهاجرين غير شرعيين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة

رفضت المكسيك استقبال طائرة عسكرية أمريكية تقل مهاجرين غير شرعيين، قد أعلن البيت الأبيض ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك، كعقاب على عبور المهاجرين الحدود المشتركة بين البلدين، وصرح إنه يفكر في تنفيذ تهديده مطلع فبراير المقبل.

وأعلنت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن بدء عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة التي وعد بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأكدت ليفيت أن ترامب يرسل رسالة قوية وواضحة إلى العالم بأسره مفادها " إذا دخلْت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، فستواجه عواقب وخيمة".

وقال مسؤول في البنتاجون إن طائرتين عسكريتين نقلتا مهاجرين غير شرعيين من قاعدتين في منطقتين في الولايات المتحدة إلى جواتيمالا يوم الجمعة.