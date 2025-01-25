محافظ الأقصر ورئيسا الجامعتين يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ73

أرسل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية، معبرًا عن اعتزازه برجال الشرطة ودورهم البارز في حماية الوطن، وصون مقدراته.

محافظ الأقصر

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية الغالية التي سجلها رجال الشرطة في يوم 25 يناير من عام 1952 عندما ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية لتظل تلك الذكرى التاريخية شاهدة على تاريخ بطولات وتضحيات الشرطة إلى جانب أشقائهم من القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري من أجل الوطن الْمُفَدَّى، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تلك المناسبة التي ستظل ماثلة في الأذهان لبطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية ونموذجا لحب الوطن والتضحية من أجله، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.

رئيس جامعة الأقصر تهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بعيد الشرطة الـ 73

كما هنأت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، الذي يوافق يوم 25 يناير.

كما بعثت رئيس الجامعة برقيات تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، والقيادات الأمنية بالأقصر.

وقدمت رئيس جامعة الأقصر، تحية إعزاز وتقدير لكافة رجال الشرطة وشهدائها، مشيدة بدورهم الوطني فى حماية الوطن وحفظ الأمن، موجهة تحية لأرواح الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم من أجل أن تنعم مصر بالأمن والسلام والاستقرار، وفي سبيل تحقيق الأمن، حتى ينعم الشعب المصري بالأمان والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية الكبرى، التي تشهدها البلاد، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت رئيس الجامعة في برقيتها: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي، وباسم أسرة جامعة الأقصر، أن أبعث لسيادتكم بخالص اعتزازي وتقديري، بمناسبة احتفال بلادنا بأعياد الشرطة، وأن أتقدم لفخامكتم بأسمى وأرق التهاني القلبية، داعين الله أن يديم علينا نعم الأمن والأمان، بكافة ربوع الوطن ويكلل مساعيكم الحميدة بالفلاح، وأن يوفق فخامتكم ويسدد خطاكم، لاستكمال مسيرة التنمية في البلاد، وتحقيق آمال أبناء مصر في ظل قيادتكم الرشيدة".

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في احتفالات عيد الشرطة بالأقصر

كما شارك الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، في الاحتفالات التي أقامتها مديرية أمن الأقصر بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية.

رئيس جامعة طيبة

وهنأ الدكتور عادل زين الدين، رجال الشرطة على جهودهم وتضحياتهم، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه الشرطة في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر، وأكد أن الشعب والجيش والشرطة يمثلون نسيجًا واحدًا يعمل معًا لخدمة الوطن.

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