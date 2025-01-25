إعلام الأسرى الفلسطينيين: ننتظر قائمة المعتقلين الذين سيُفرج عنهم اليوم السبت

قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس من خلال بيان له، إنهم ينتظرون قائمة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأضاف أن القائمة ستتضمن 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية حسبما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في الصفقة.

كما أعلنت حركة "حماس" أسماء أربع رهينات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الحركة إن الرهينات اللائي سيفرج عنهن السبت هن كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

وقال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أنهم مستعدون للقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث بهدوء في كل المجالات التي تهم البلدين، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاعتماد على حقائق اليوم.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن عائلات الاسرى أغلقت شارع أيالون بتل أبيب وطالبت بتنفيذ صفقة التبادل كاملة لإعادة الجميع.

وعقب ما تناولته وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإخلاء مقارها في القدس بحلول 30 يناير الجاري، شدد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، على أن عمل الوكالة يجب أن يتواصل في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.