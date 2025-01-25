"جوتيريش" يدين اعتقال الحوثيين لسبعة من موظفي الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اعتقال الحوثيين لسبعة من موظفي الأمم المتحدة في اليمن.

اعتقلت جماعة الحوثيين سبعة من موظفي الأمم المتحدة، وفي يونيو الماضي نفذت حملة اعتقالات واسعة على موظفي الأمم المتحدة، حيث شملت عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية ليضافوا إلى آخرين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 3 سنوات.

وبعد الاعتقالات الجديدة التي نفذها الحوثيون يوم الخميس الماضي، أصدرت المنظمة الدولية بيانًا، أكدت فيه أن الجماعة الحوثية اعتقلت، الخميس، موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة يعملون في مناطق خاضعة لسيطرتها.

وردًا على الإجراء الحوثي، علَّقت المنظمة جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو داخلها، وأكدت أن هذا الإجراء "سيظل ساريًا حتى إشعار آخر".