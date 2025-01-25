معرض للكتاب أم احتفال ثقافي شامل؟

السبت 25/يناير/2025 - 12:54 ص

يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٦ ليس مجرد مكان لبيع الكتب، بل هو احتفال ثقافي شامل يعكس التنوع الفكري والمعرفي، ويعزز من مكانة مصر كواجهة ثقافية رائدة في العالم العربي.

ويعد المعرض في الوقت نفسه من أهم الملتقيات الثقافية في العالم العربي، حيث يوفر منصة تجمع بين القراء، الكتاب، الناشرين، والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

والمعرض بدوره الحيوي يتميز في تعزيز الثقافة، وإثراء المشهد الأدبي، وتشجيع الحوار الثقافي بين الشعوب.

كما أن حرص الدولة المصرية على إقامة هذا الحدث الثقافي الكبير كل عام ولمدة ٥٦ سنة تقريبا، يؤكد اهتمامها بالثقافة ودورها خاصة أن المعرض يسهم في ترسيخ عادة القراءة لدى الجمهور من خلال توفير مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات بأسعار مناسبة.

فضلًا عن أن المعرض يقدم خصومات وعروض خاصة تتيح للأفراد اقتناء الكتب بسهولة، مما يسهم في نشر الثقافة والمعرفة، بالإضافة إلى أنه يتيح فرصة للزوار للاطلاع على الثقافات المختلفة من خلال مشاركة دولية واسعة، حيث تشارك دور نشر من عدة دول تقدم مؤلفاتها وتجاربها الثقافية، فضلًا عن تعزيز التبادل الثقافي من خلال التعرف على الأدب العالمي، والاتجاهات الفكرية الحديثة.

كما أن المعرض يوفر منصة لعقد ندوات وحلقات نقاش مع كبار الأدباء والمفكرين، مما يتيح للجمهور فرصة مباشرة للتحاور معهم والاستفادة من خبراتهم، والمعرض هو فرصة مثالية للمؤلفين الجدد لعرض أعمالهم والتواصل مع دور النشر، وهو ما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على التراث الأدبي من خلال تسليط الضوء على الكتابات التاريخية والأعمال الأدبية الكلاسيكية.

كما أن معرض الكتاب الذي نحرص على الحضور فيه يُسهم في تنشيط سوق الكتاب ودعم الصناعة الثقافية عبر توفير فرص تجارية لدور النشر، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الناشرين.

ويعزز السياحة الثقافية من خلال استقطاب الزوار من داخل وخارج مصر.! وأعتقد أن هذه الاحتفالية الثقافية التي تحتاجها مصر دومًا ينبغي اغتنامها سواء بشراء الكتب أو الحضور لمتابعة فعاليتها والمشاركة فيها لأنها تساعد في غرس القيم الثقافية في الأجيال الناشئة وتعزيز حب الاطلاع والاستكشاف..

لأن القاريء لا يهزم وكما قال الشاعر أحمد بك شوقي بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لا يبن ملك على جهل وإقلال!