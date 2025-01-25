مجدي أحمد علي: «الأرض» من الأفلام البديعة في السينما المصرية

أكد المخرج مجدي أحمد علي، أنه نزح وعائلته من الأرياف بعد وفاة والده، مشيرًا إلى أن حي المنيل هو الخط العريض في حياته وكان يحتوي على سينما الميراندا "فاتن حمامة".

وقال مجدي أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، إن فيلم "الأرض" من الأفلام البديعة وهو آخر فيلم يتناول حياة الفلاحين.

وأوضح أحمد علي خلال اللقاء، أنه التحق بكلية الصيدلة ووالدته شعرت بالقهر بعد التحاقه بمعهد السينما، مؤكدا أنه كان يعشق السينما منذ صغره ويذهب إلى سينمات المنيل لمتابعة ومشاهدة الأفلام.

