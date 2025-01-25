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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: استئناف الحوار مع واشنطن مرهون بمدى مراعاة مصالح موسكو

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تعافي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مرهون بمدى مراعاة واشنطن لمصالح موسكو.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، أورده موقع "روسيا اليوم"،يوم الجمعة، إنه "إذا أخذ الجانب الأمريكي مصالح بلادنا بعين الاعتبار، فسيتعافى الحوار بين البلدين تدريجيا، أما إذا لم يحدث ذلك فستبقى الأمور على حالها دون تغيير".

وأشار إلى أنه على الرغم من إمكانية تحسن العلاقات في حال مراعاة المصالح الروسية، إلا أنه لا يمكن توقع أية تحولات إيجابية جذرية في العلاقات الثنائية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن ترامب صرح في وقت سابق عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، بأنه لايسعى لإيذاء روسيا، مؤكدا على حبه للشعب الروسي وعلاقته الجيدة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، غير أنه هدد لاحقا بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة ضد روسيا، إذا لم توقف موسكو العملية العسكرية الخاصة. ودعا الرئيس الأمريكي الجديد إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا فورا، محذرا من العواقب السلبية المحتملة لاستمرار القتال.

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