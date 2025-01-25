مجدي أحمد علي: ليلى علوي رفضت تمثيل مشهد جرئ لهذا السبب

أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن خيري بشارة كان يتميز بالارتجال، أما محمد خان كان ملتزمًا بالتفكير ولا يخرج عن السياق السينمائي.

وأشار مجدي أحمد علي خلال اللقاء إلى أن المخرج يوسف شاهين هو الأستاذ وكان يقول لي "يا مجدي إخرج"، مشيرا إلى أن فيلم "عودة الابن الضال" من الأفلام الفلسفية ليوسف شاهين ويطرح قضية الطبقة الوسطى.

وأضاف المخرج مجدي أحمد علي خلال اللقاء، أن الفنانة الكبيرة ليلى علوى رفضت تصوير أحد المشاهد الجريئة في فيلم "يا دنيا يا غرامي" وهو أول أفلامه السينمائية التي قام بإخراجها.

وقال مجدي: «ليلى جت وقالتلي ده زي أخويا وأعرف مراته ومش هقدر أعمل ده».



وأشار مجدي أحمد علي أن فيلم البطل تعرض للظلم والناس لم تصدق أن الفنان محمد هنيدي فدائي وسياسي خاصة بعد عرض فيلمه إسماعيلية رايح جاي. مضيفا: «عملي مشكلة محمد هنيدي».