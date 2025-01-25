فلسطين.. اندلاع مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب في الخليل.

ومساء أمس الجمعة، أصيب شابا فلسطينيا بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم من الجهة الشرقية، وانتشرت في منطقة "البص" ومحيط "البركة الرومانية"، واعتلى الجنود أسطح بعض المنازل، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من النساء، في مدينة الخليل أثناء محاولتهن الوصول الى منازلهن في واد الحصين شرق المدينة، ومنعتهن من المرور، وأجبرتهن على الجلوس على الأرض. وكانت تلك القوات احتجزت، ظهر اليوم، في ذات المكان، الشقيقين هشام وعصام أبو اسعيفان، لأكثر من ست ساعات ونكلت بهما، ما أدى لإصابتهم بجروح ورضوض، نقلا على إثرها الى مستشفى الخليل الحكومي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بمن فيها من مواطنين، ونصبت حاجزا في المكان، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.