مجدي أحمد علي: أتمنى تقديم فيلم عن محمد عبده.. ولن أنسى هذه المقولة لنجلي في بداية مشواره الفني

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن فيلم "خلطة فوزية" من إنتاج وبطولة إلهام شاهين، مضيفا: «كلمني صديق من المغرب مؤخرًا لعمل تكريم خاص لـ خلطة فوزية».

وأشار مجدي أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أن فيلم خلطة فوزية كان فيه جرأة لأن فيه امرأة تزوجت 4 أو 5 رجال ورغبتها في الحياة رغم المآسي.

وقال مجدي أحمد علي خلال اللقاء: «أتمنى عمل مسلسل عن حياة الإمام محمد عبده؛ لأنه رائد التنوير وآرائه جريئة».

وعن اتجاه نجله أحمد للتمثيل، أكد مجدي أحمد علي أنه معجب بأدائه وتمثيله ومعجب أكثر بالكلمة التي قالها في بداية تمثيله عندما سأله أحد الإعلاميين عن دور والده ودعمه له، حيث قال: إنه قتل الوالد فنيا ورغم قساوة الكلمة إلا أنها أثارت إعجابه حيث تبين أن أحمد لديه رغبة في عدم الاعتماد عليه في مشواره الفني.