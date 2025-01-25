إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات "الأونروا" وإخلاء مقارها في القدس

قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإخلاء مقارها في القدس بحلول 30 يناير الجاري.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الجمعة، أسماء المجندات الإسرائيليات اللاتي سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية.

وقال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" إنه وفي إطار صفقة "طوفان الأقصى" ستفرج كتائب "القسام" اليوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهن كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.

وأضاف، أنهم مستعدون للقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث بهدوء في كل المجالات التي تهم البلدين، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاعتماد على حقائق اليوم.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن عائلات الاسرى أغلقت شارع أيالون بتل أبيب وطالبت بتنفيذ صفقة التبادل كاملة لإعادة الجميع.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين رغم بدء وقف إطلاق النار، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة قباطية جنوبي جنين.