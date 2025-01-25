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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مجدي أحمد علي: رواية «مولانا» في الأصل مسلسل.. وإبراهيم عيسى رفض تقاضي أجرها

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي
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أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن رواية "مولانا" لإبراهيم عيسى كانت في الأصل مكتوبة لعملها مسلسل، وأنه عرض على إبراهيم عيسى تحويلها إلى فيلم، فوافق ورفض الحصول على أجرها.

وأشار مجدي أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة» أن نجيب ساويرس أنتج الفيلم.

وأوضح المخرج مجدي أحمد علي خلال اللقاء أن فيلم "مولانا" هو من أنجح أفلامه، قائلًا: «قعد في السينما 15 يومًا ومكنش فيه طبخة تجارية حيث تناول شيوخ الفضائيات». 

وأشار مجدي أحمد علي إلى أن التطرف يأتي من عدم اليقين والتنمية وعناصر التقدم  تقضي عليه. 

مجدي أحمد علي رواية مولانا إبراهيم عيسي المخرج مجدي أحمد علي