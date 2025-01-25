مجدي أحمد علي يوضح أسباب رفضه لإخراج فيلم «السادات»

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه رفض إخراج فيلم "السادات" رغم قيام أحمد زكي بعرض 10 أضعاف راتبه.

وعن أسباب رفضه إخراج فيلم "السادات" أضاف المخرج مجدي أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أن السبب في رفضه لفيلم "السادات" أنه أراد تقديم رؤية ذاتية ونقدية للسادات وعدم الاعتماد فقط على مذكراته، ولرغبته في عرض جوانب إنسانية للسادات وهو الأمر الذي رفضه أحمد زكي وقال لي: مش عايزين نروح في داهية".

وحكى المخرج مجدي أحمد علي موقفًا لن ينساه مع الراحل أحمد زكي، قائلًا: «قمت بشراء جاكيت من الوكالة وأعجب به أحمد زكي واستلفه مني ولم يرجعه».