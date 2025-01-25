ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن مصادر لها أن دونالد ترامب سيغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في الساعات الأولى بعد تنصيبه.

ونشرت الصحيفة: "سيأمر دونالد ترامب بإعادة تسمية خليج المكسيك وجبل دينالي في ألاسكا في غضون ساعات من توليه منصب الرئيس السابع والأربعين".

يذكر أن هيئة الأسماء الجغرافية هي المسؤلة على الحفاظ على الاستخدام الموحد للأسماء الجغرافية في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية.

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت إنها "لا تشجع تغيير الأسماء ما لم يكن هناك سبب مقنع"، مضيفة: "بشكل عام، فإن السياسة الأكثر أهمية فيما يتصل بالأسماء هي الاستخدام والقبول المحلي".

إدارة ترامب خليج أمريكا خليج المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية