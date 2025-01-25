إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن مصادر لها أن دونالد ترامب سيغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في الساعات الأولى بعد تنصيبه.

ونشرت الصحيفة: "سيأمر دونالد ترامب بإعادة تسمية خليج المكسيك وجبل دينالي في ألاسكا في غضون ساعات من توليه منصب الرئيس السابع والأربعين".

يذكر أن هيئة الأسماء الجغرافية هي المسؤلة على الحفاظ على الاستخدام الموحد للأسماء الجغرافية في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية.

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت إنها "لا تشجع تغيير الأسماء ما لم يكن هناك سبب مقنع"، مضيفة: "بشكل عام، فإن السياسة الأكثر أهمية فيما يتصل بالأسماء هي الاستخدام والقبول المحلي".