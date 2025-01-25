المخرج مجدي أحمد علي: سعاد حسني من الممكن أن تكون قد انتحرت

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن الفنانة سعاد حسني هي أول من آمنت بموهبته، مشيرا إلى أنه لا بد من عمل فيلم سينمائي عن حياة سعاد حسني وأنه كتب أكثر من 100 مشهد في فيلم يجسد حياة السندريلا ويبحث عن منتج لإنتاجه.

وأكد مجدي أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة، أن سعاد حسني من المؤكد أنها من الممكن أن تكون قد انتحرت لأنها كانت تعيش في مدينة ضبابية تجلب الاكتئاب وهي لندن، فضلا عن تغير شكلها وتدهور حالتها الصحية.

وأشار «علي» إلى أن سعاد حسني شخصية حساسة وخجولة ورفضت العودة للقاهرة لأنها فقدت مجدها مضيفا أن سعاد حسني كانت تقيم بالشهور عندما تشعر بالاكتئاب عند شقيقة صلاح جاهين لدرجة أن الخادمة الخاصة بشقيقة صلاح جاهين كانت تقول لها فيكي شبه كبير من سعاد حسني.

وأوضح «علي»، أن سعاد حسني وعبد الحليم كانا مرتبطين وانفصلا بسبب أن المراهقات تحب عبد الحليم غير المتزوج مشيرا أن جانجاه شقيقة سعاد حسني ترى أنها لم تنتحر من باب ديني.

