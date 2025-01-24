البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية بمناسبة مرور ١٧ قرنا على مجمع نيقيه

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم احتفالية كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشبرا بمناسبة احتفالات مرور ١٧ قرن على انعقاد مجمع نيقيه (٣٢٥ - ٢٠٢٥).

حملت الاحتفالية التي أقيمت في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عنوان "325" تحت شعار "استلم - حافظ - سلم".

تأتي هذه الاحتفالية كأولى احتفالات الكنيسة بمرور ١٧ قرن على انعقاد مجمع نيقيه المسكوني، تنفيذًا لتوصية المجمع المقدس في جلسته الأخيرة.

وجرت فقرات الاحتفالية بشكل تكاملي لتخدم الرؤية والرسالة والهدف الموضوعين للاحتفالية تطبيقًا لشعارها "استلم - حافظ - سلم" حيث بدأت الفقرات بالمسرحية تلاها عرض لمسرح العرائس ثم عرض لفريق المسرح الأسود، ثم أوبريت شارك فيه فرق كورال المراحل السنية المختلفة، وتناول أدوار بعض بطاركة الكنيسة في حفظ الإيمان وهم البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا تيموثاوس الأول، والبابا كيرلس الأول، والبابا ديسقورس،حتى باباوات القرنين العشرين والحادي والعشرين: البابا كيرلس السادس، والبابا شنودة الثالث، والبابا تواضروس الثاني.

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