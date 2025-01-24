"عايش إكلينيكيا" على مسرح الهناجر الثلاثاء المقبل

تنطلق أولى ليالي العرض المسرحي "عايش إكلينيكيا"، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 28 يناير الجاري، على مسرح الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

تدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تسلط الضوء على الصراع الداخلي للنفس البشرية بأسلوب يجمع بين السخرية والألم. تُجسد الشخصية الرئيسية العقل الباطن ككيان منفصل يظهر على خشبة المسرح، ويعكس التعقيدات العاطفية والصراعات النفسية التي يعيشها الإنسان. تمثل كل جانب من جوانب شخصيته شخصيات أو كائنات مستقلة، تتفاعل فيما بينها لتجسد الأفكار والمشاعر المتضاربة التي تواجه الإنسان في حياته اليومية.

تعكس المسرحية الصراعات الأزلية بين الخير والشر، الصدق والكذب، الحياة والموت، وتؤكد أننا جميعًا أشبه بشخصيات ساخرة في مسرحية عبثية. فالمأساة الحقيقية ليست في الفشل، بل في عجزنا عن تقبل الحقيقة بأننا مجرد ظلال لأنفسنا. تدعو المسرحية في جوهرها الإنسان إلى التوقف عن محاربة ذاته، والسعي لفهمها وقبولها كوسيلة للتغلب على تحديات الحياة وتحقيق السلام الداخلي.

يشارك في بطولة العرض كل من: مصطفى حزين، نهلة كمال، يوركا، ياسر ابو العينين، عمر صلاح الدين، أحمد خشبة، عبدالرحمن علي، ميدو العربي، أحمد رشاد، ميدو جبر، سامر العربي، إضاءة محمد عبدالمحسن، وملابس كارمن أحمد، ديكور أحمد رشاد، الحان الموسيقار أحمد شعتوت، وتصميم رقصات محمد بيلا، العرض كتابة وإخراج أحمد فتحي شمس.