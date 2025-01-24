بمشاركة وردة.. أتروميتوس يفوز على فولوس بـ10 لاعبين بالدوري اليوناني

حقق فريق أتروميتوس، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري عمرو وردة، فوزًا صعبًا على مضيفه فولوس بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بانثيساليكو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري اليوناني.

جلس وردة على مقاعد بدلاء أتروميتوس ضد فولوس، وشارك بديلًا في الدقيقة 65، وكانت النتيجة تشير بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مشاركة عمرو وردة في فوز أتروميتوس على فولوس في الدوري اليوناني

تلقى كارلوس لوبيز زميل وردة البطاقة الحمراء في الدقيقة 51، ليكمل أتروميتوس اللقاء بنقص عددي.

ونجح رفاق عمرو وردة في تسجيل هدف الفوز بـ10 لاعبين، حيث أحرز منصور سعيدوف هدفًا برأسية في الدقيقة 81، ليفوز أتروميتوس على فولوس بنتيجة 1-0.

شارك وردة مع أتروميتوس في 20 مباراة بالموسم الجاري 2024-2025، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

عاد عمرو وردة إلى أتروميتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسم واحد، ليرتدي قميص النادي اليوناني مجددًا بعد رحلة استمرت 8 سنوات.

بتلك النتيجة، رفع أتروميتوس رصيده إلى 25 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري اليوناني، بينما تجمد رصيد فولوس عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.