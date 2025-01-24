حماس تنشر مشاهد حصرية لـ يحيى السنوار قبل استشهاده في غزة

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن مشاهد حصرية مصورة لقائد الحركة، يحيى السنوار، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتظهر اللقطات التي بثتها الكتائب السنوار وهو يتنقل في مناطق مختلفة من القطاع، ويقود العمليات العسكرية الميدانية ضد قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة في رفح ومناطق أخرى.

وتوضح المشاهد التي تم تداولها، السنوار وهو يتفقد مواقع المقاومة ويتنقل بين الكمائن لرفع معنويات مقاتلي كتائب القسام، ويشارك في التخطيط للعمليات العسكرية.

كما أظهرت اللقطات السنوار وهو يجلس مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح، الشهيد محمود حمدان، قبل استشهادهما معًا، وذلك أثناء وضع الخطط لتنفيذ العمليات ضد القوات الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت كتائب القسام، لقطات للسنوار وهو يتفقد آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح، مؤكدةً بذلك حضوره الميداني في خطوط المواجهة.

وفي سياق متصل، ضمن البرنامج نفسه الذي بثته الكتائب، تم عرض لقطات حصرية لقائد أركان القسام، محمد الضيف، وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة خلال عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي.

كما كشفت الكتائب عن لقطات توثق عمليات رصد دقيقة لكامل الحدود قبل هذا الهجوم.

وتضمنت المشاهد أيضًا، عمليات رصد قامت بها كتائب القسام، شملت عملية رصد دقيقة للضابط الإسرائيلي الأسير لديها، آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.