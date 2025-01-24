898 حاجزًا إسرائيليًا لمحاصرة الفلسطينيين في الضفة والقدس

أشارت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاحتلال نصب 173 حاجزًا إضافيًا منذ 7 أكتوبر، ضمن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تستهدف أهالي القدس والضفة الغربية، والتي تزامنت مع المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وأوضحت "أبو شمسية"، أن هذه الإجراءات تأتي كخطوة لترضية التيار اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال، على حساب وقت ومعاناة الفلسطينيين.

وأضافت، أن هذه الحواجز لا تسبب فقط أزمات مرورية خانقة، بل تشكّل مشاهد يومية من التنكيل، الاعتقال، وحتى الاعتداء على الفلسطينيين، مؤكدة أن المأساة تزداد بالنسبة للأسر التي تسافر برفقة أطفال أو مرضى يحتاجون إلى متابعة طبية طارئة، كما حدث مع سيدة فلسطينية توفيت على أحد الحواجز الإسرائيلية بسبب التأخير.

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وصل إلى 898 حاجزًا وبوابة حديدية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في تلك المناطق، ويشكّل عبئًا يوميًا يفرضه جيش الاحتلال.

وأكدت الهيئة أن التنقل عبر هذه الحواجز أصبح تحديًا كبيرًا، إذ إن المسافات التي كانت تُقطع في دقائق قليلة أصبحت تستغرق ساعات طويلة، قد تصل إلى عشر ساعات في بعض الحالات، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.