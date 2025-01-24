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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

من جبال أوروبا الباردة.. الأهلي يعلن التعاقد مع السلوفيني جراديشار

جراديشار
جراديشار
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أعلن النادي الأهلي رسميا التعاقد مع المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.
ونشرت قناة النادي الأهلي صور توقيع اللاعب السلوفيني للأهلي وعلقت عليها : من جبال أوروبا الباردة... إلى قلعة الأهلي.. السلوفيني نيچك جراديسار أهلاوي.


 تفاصيل صفقة جراديشار

وأنهى النادي الأهلي جميع الإجراءات المادية مع جراديشار وناديه المجري خلال الساعات الماضية ووقع اللاعب للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم يحصل خلالها اللاعب على 700 ألف دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم، ومن المقرر أن يحصل نادي فيهرفار المجري على علي مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلي على دُفعتين.

جراديشار صفقة جراديشار المهاجم السلوفيني