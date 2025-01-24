رسميًا.. آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع بديل عمر مرموش

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع بديل النجم المصري عمر مرموش، الذي رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وانتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ضم آينتراخت فرانكفورت، الفرنسي إيلي واهي قادمًا من أولمبيك مارسيليا لتعويض رحيل عمر مرموش عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع إيلي واهي بديل مرموش

أصدر نادي آينتراخت فرانكفورت بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله التعاقد مع إيلي واهي بعقد لمدة 5 سنوات ونصف، أي حتى صيف عام 2030.

وبحسب تقارير ألمانية، فإن صفقة انتقال واهي إلى فرانكفورت كلفت خزائن النادي 25 مليون يورو للظفر بخدمات المهاجم الفرنسي، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا.

إيلي واهي

انضم مرموش إلى مانشستر سيتي لمدة 4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بـ80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية.

قدم عمر مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، قبل توديعه جماهير النادي الألماني ورحيله إلى مانشستر سيتي.