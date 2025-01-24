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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع مصطفى العش حتى نهاية الموسم

مصطفى العش
مصطفى العش
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أعلن النادي الأهلي رسميا ضم مصطفى العش قادما من نادي زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف قناة النادي الأهلي عن التعاقد مع مصطفي العش مدافع نادي زد لتدعيم خط الدفاع الأحمر في الميركاتو الشتوي. 
ووافق نادي زد على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".

من هو مصطفي العش؟

يبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري ، وربما يكون اللقاء الأول له بقميص الأهلي ضد بيراميدز أيضا عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 10.
وخاض العش إجمالا في الدوري 96 مباراة بقميص غزل المحلة وزد.
ويمتلك هدفا وحيدا سجله في شباك المصري خلال موسم 2022-23.

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