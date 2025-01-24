رانيا يحيى: الشعب الإيطالي يغني ويعزف في الطرقات والفن في كل مكان بروما

أشادت الدكتور رانيا يحيى مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، بالشعب الإيطالي ووصفته أنه يعشق السينما والموسيقي والغناء، ويصل لمرحلة أنه طوال السير في الطرقات تجد كل ألوان الفنون والغناء والموسيقي في الشوارع، وأيضاً يحدث تشارك بين المارة بعضهم البعض،

وتابعت رانيا يحيى في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”من يسير في شوارع روما، يجد من يعزف ويجد أحد المارة وقف وقام بالغناء إلى جواره، في بساطة وعشق للغناء والموسيقى والفن بشكل كبير.

وأضافت "يحافظ أيضاً المواطن الإيطالي على التراث ويحافظ على هويته وتاريخه المعماري بشكل كبير، للدرجة التي تجعلك تشعر وأنت تسير في روما وكأنها متحف مفتوح، لما لها من قدر كبير من الإمتاع البصري بسبب حفاظ الشعب الإيطالي على طرازه المعماري".