رسميًا.. ميلان يضم والكر من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة

أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع كايل والكر على سبيل الإعارة، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد ميلان مع الظهير الأيمن الإنجليزي والكر، بعدما أنهى جميع الإجراءات اللازمة لانتقال صاحب الـ34 عامًا لقلعة الروسونيري من مانشستر سيتي، لتدعيم صفوفه لنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ميلان يتعاقد مع والكر مع وجود بند في عقده

يرتدي والكر القميص رقم 32 مع ميلان، ليصبح أول صفقات النادي الإيطالي في الميركاتو الشتوي الحالي.

ينضم والكر إلى ميلان معارًا لنهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء في عقده، وذلك مقابل 5 ملايين يورو.

قضى والكر 8 أعوام مع مانشستر سيتي، حقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بـ6 ألقاب من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

شارك كايل والكر في 18 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع البطولات، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، قبل أن يرحل إلى ميلان على سبيل الإعارة لنهاية موسم 2024-2025.