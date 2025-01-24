إقبال جماهيري على معرض أثاث دمياط

شهد معرض “أوكازيون دمياط للأثاث” بالمنيا اقبال جماهيري اليوم الجمعة بعد افتتاحه امس الخميس ضمن سلسلة المعارض للأثاث الدمياطي التي تجوب محافظات مصر تحت رعاية الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد.

وتم افتتاح المعرض بحضور محافظ المنيا اللواء عماد كدواني وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا

ويأتي هذا الحدث في إطار جهود الغرفة لدعم الصناعة المحلية وتوسيع آفاق التسويق لمنتجات الأثاث الدمياطي المتميزة و تعزيز مكانة صناعة الأثاث الدمياطي على الخريطة الاقتصادية المصرية.

يقدم المعرض للجمهور فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التصميمات وأعلى جودة في صناعة الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف " دمياط مدينة إبداعية " وذلك استعدادًا للانضمام لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاسته بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و الدكتور محمد عماشة نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من أساتذة الجامعة.

وأكد " محافظ دمياط " خلال الاجتماع على أهمية هذا الملف والذى توليه وزارة التنمية المحلية اهتمام بالغ ، و لفت إلى أن المحافظة بالتعاون مع جامعة دمياط تعمل كفريق عمل واحد لإعداد ملف متكامل بإحدى المجالات الإبداعية للشبكة وهى " الحرف اليدوية والفنون الشعبية "