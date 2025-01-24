الولايات المتحدة: هناك حاجة ماسة لتمديد وقف إطلاق النار في لبنان

قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة ماسة إلى تمديد وقف إطلاق النار في لبنان وإنها مسرورة لبدء جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من المناطق الوسطى من البلاد، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان بعد مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مدعيا أن ذلك يرجع لأن شروط الاتفاق لم تنفذ بالكامل.

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بريان هيوز، أن: "هناك حاجة ماسة إلى تمديد قصير ومؤقت لوقف إطلاق النار."

وأضاف: "يسعدنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل عن كثب مع شركائنا الإقليميين للانتهاء من التمديد."