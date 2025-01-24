قبل الإعلان عن الصفقة رسميا.. جراديشار: بداية فصل جديد مع الأهلي

أعلن السلوفينى نيجك جراديشار مهاجم نادى فيهرفار المجري، انتقاله إلى النادى الأهلى وبداية فصل جديد في مسيرته مع كرة القدم من أجل كتابة التاريخ.

وكتب نيجك جراديشار عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام: كرة القدم ليست مجرد لعبة، إنها رحلة نمو وشغف وبدايات جديدة، اليوم فخور بإعلان بدء فصل جديد مع الأهلى، هذا القرار لم يكن فقط حول نقل الفرق، إنه يتعلق بدفع الحدود وتقبل التحديات، والسعى نحو العظمة، فيهرفار المجرى شكرًا لك على اللحظات التى لا تنسى والحب الذى شكلنى، دعونا نصنع التاريخ معا الأهلى.. القصة مستمرة.

جراديشار يصل القاهرة

ووصل نيجك جراديشار إلى القاهرة في الساعات الماضية وخضع لفحص طبي في احد المستشفيات كما تواجد بمقر النادي الأهلي لتصوير البرومو الخاص بتقديم.