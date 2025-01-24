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الجمعة 24 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي موعد مباراة مصر القادمة في بطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا.

فاز منتخب مصر على نظيره سلوفينيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي بنتيجة "26-25" بينما خسر من أيسلندا في الجولة الأولى بنتيجة "27-24".

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراة المقبلة على الرأس الأخضر من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

نقلت قنوات أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر وأيسلندا، حيث حصلت أون تايم على حقوق بث البطولة بالكامل بما في ذلك جميع مباريات منتخب مصر، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمشاهدة ومتابعة مباريات المنتخب لحظة بلحظة ودعمه في مواجهاته الحاسمة المقبلة.

يضم الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 24 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي والتي تضم كلًا من: "مصر، كرواتيا، الأرجنتين، سلوفينيا، أيسلندا، والرأس الأخضر".

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