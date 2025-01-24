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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مطار تنزينج هيلاري في نيبال أكثر مطارات العالم خطورة

مطار تنزينغ هيلاري
مطار تنزينغ هيلاري
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قالت مضيفة طيران روسية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي إن مطار تنزينج هيلاري في نيبال هو أكثر المطارات خطورة في العالم فطول المدرج هناك حوالي 500 متر فقط.

وشاركت مضيفة الطيران الروسية عبر حسابها في "انستغرام" @tanyadanilova هذه المعلومات حول مطار "لوكلا" الذي يقع في الجزء الشرقي منه
وأضافت: "طول المدرج هناك يبلغ حوالي 500 متر فقط، وهو أقصر بكثير من جميع المطارات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجبال المحيطة تجعل الهبوط صعبا، خاصة في حالات الهبوط الاضطراري".

وفي وقت سابق، كشفت المضيفة نفسها عن مصير الأمتعة المنسية في المطارات، حيث يتم عرضها في مزادات وبيعها. وأوضحت في مقطع فيديو أن المطارات تحاول التواصل مع الأشخاص الذين نسوا أو فقدوا أمتعتهم.

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