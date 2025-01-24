وزير الشباب يهنئ عمر مرموش بانتقاله لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب المصري عمر مرموش بمناسبة انتقاله إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معرباً عن فخره بالإنجازات التي يحققها اللاعب وتمثيله المشرف لمصر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم وزير الشباب والرياضة لمرموش بالتهنئة متمنيا له كل التوفيق خلال مرحلته المقبلة

كما اعرب عن فخره الكبير بما حققه مرموش، مؤكدا أن الدولة المصرية كلها تقف خلفه وتسانده هو وجميع الشباب المصري والأبطال الرياضيين الذين يشرفون مصر في العالم اجمع.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا أن مصر هي مصنع للكثير من النجوم التي تحرص الدولة على مساندتهم وتذليل كل العقبات من أجل نجاحهم.



من جانبه، أعرب عمر مرموش عن سعادته قائلاً: "انني فخور للغاية بتمثيل مصر في مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز"، كما توجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل.