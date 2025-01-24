سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم

شهد سعر الدولار ثباتا أمام الجنيه؛ في تداولات مساء اليوم الجمعة داخل السوق الرسمية؛ ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع.

وبلغ اقل سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيها للشراء و 50.32 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني"، ثم 50.23 جنيها للشراء و50.32 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، القاهرة،الإسكندرية، سايب، ميد، التعمير والاسكان، البركة، العربي الافريقي الدولي فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع في بنك HSBC، ثم 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنكي نكست و قناة السويس"، و50.26 جنيها للشراء و 50.36 جنيها للبيع في بنوك “ أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات”

كما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.28 جنيها للشراء و 50.38 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي المتحد، المصري الخليجي".

وجاء أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.29 جنيا للشراء و 50.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.