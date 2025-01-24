عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر : السنة النبوية محفوظة بحفظ الله لها

عقد جناح مجلس حكماء المسلمين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٥، أولى ندواته الثقافية بعنوان "الإسناد من الدين.. قراءة في المفهوم والضوابط"، بمشاركة د. أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أدار الندوة د. محمد أحمد معبد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالأزهر.

في بداية الندوة أكَّد الدكتور أحمد معبد، أنَّ السنة النبوية محفوظة بحفظ الله لها، لافتًا إلى أن العلماء -جيلًا بعد جيلٍ- عملوا على تحكيم أسانيد السنَّة النبويَّة، وما فات المتقدم منهم استدركه المتأخِّر، وكتب الرجال والعلل والرِّواية شاهدة على ذلك.

وأضاف عضو كبار العلماء بالأزهر أنَّ أمور الدين تنسب أصولها جميعها إلى الوحي، وهذا الوحي إمَّا وحي متلوٌّ وهو القرآن، أو وحي مرويٌّ وهو السنة النبوية، لافتًا إلى أنَّ الله عز وجل كما حَفِظَ القرآن نصًّا حفظ البيان النبوي، فالقرآن يحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله لما يوحى إليه.

وأوضح أنَّ الصحابة رضي الله عنهم تحملوا السنة النبوية على خيرِ وجهٍ، فهم المشهود لهم بالعدل، ولا مجال لطعنٍ أو شكٍّ فيهم، ما دام القرآن قد عدلهم، لافتًا إلى أن الذين جاءوا بعد الصحابة حَفِظُوا الأمانة.

يشارك مجلس حكماء المسلمين، بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير 2025؛ ,يضمُّ الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميِّزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبَّة والسَّلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

يقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.