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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة دعوية كبرى تستهدف إحدى قرى الفيوم.. صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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انطلقت قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم إلى إدارة يوسف الصديق(غرب الوادي)، اليوم الجمعة ،في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، ورعاية وإشراف فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة، والشيخ فتحي عبد الفتاح،مسؤول الإرشاد بالمديرية، وعدد من الواعظات المتميزات،والأئمة المتميزين؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد تحت عنوان:"نعمة الأمن".

وفيها أشار العلماء إلى أن الأمن أعلى قيمة في حياة الإنسان، ونعمة عظمى من الرب الوهاب -جل جلاله، فإذا حل الأمان في وطن كان الاستقرار والتقدم والرقي، فتقام الحضارة، ويبنى الإنسان، وتصان الأعراض والممتلكات، وإذا غاب الأمن حل الدمار والخوف والذعر في الشوارع والبيوت والقلوب، وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية. 

كما أكدوا أن الأمن ليس حدثا كونيًا، بل هو تصرف إنساني يحقق معنى شكر الله على نعمة الأمن، فلنكن مصدر أمن وأمان يفيض على الدنيا، يأوي إليه الحيارى، ويتمسك به أصحاب البلايا، إغاثة للملهوفين، وتفريجا لكربات المكروبين، وجبرا لخواطر الضعفاء والمساكين.

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