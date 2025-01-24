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الجمعة 24 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزارة الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
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ألغت وزارة الخزانة الأمريكية رسميا، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية ضد عشرات الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في المنطقة.

وتحرك ترامب في الأيام الأولي من فترة رئاسته الثانية لإلغاء الأمر التنفيذي لبايدن في فبراير 2024 الذي أجاز العقوبات المالية كعقاب للأفراد الإسرائيليين وجماعات المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الشعب الفلسطيني أو تدمير ممتلكاتهم.

كانت العقوبات ضد المستوطنين والمنظمات الإسرائيلية قد تسببت في حرمانهم من دعم المؤسسات المالية الأمريكية، كما جمدت أصولهم في حسابات مصرفية أمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إن جميع الممتلكات والأصول التي جمدتها عقوبات عهد بايدن "تم إلغاؤها" الآن.

وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من الجمهوريين في الكونجرس العقوبات بشدة.

ومن المتوقع أن يتخذ ترامب نهجا أكثر تساهلا بكثير تجاه توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية مما فعل بايدن. وخلال فترة ولايته الأولى، عكست إدارة ترامب السياسة الأمريكية طويلة الأمد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي كانت تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

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