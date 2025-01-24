منطقة الفيوم تنظم مهرجان البراعم الخامس لكرة القدم فى ملاعب"دمو ".. صور

اقامت منطقة الفيوم لكرة القدم مهرجان البراعم الخامس بعد انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسى والذى اقيم اليوم الجمعه فى ملاعب المدينة الرياضية فى "دمو"وشارك فيه اكثر من 400 لاعب من مواليد 2012، 2013، 2014 ، 2015 .

اشرف على المهرجان الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم والكابتن احمد راضى مدير شئون اللاعبين والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن محمد سامى مقرر شئون اللاعبين بالمنطقة والكابتن عمر سيد معوض مقرر الناشئين والبراعم فى المنطقة .

شارك فى المهرجان فرق المقاصة والفيوم والفوايد والساحة الشعبية واهلى الغرق وابوكساه وطاميه وقلهانة"نجوم الفيوم"وشباب ناصر وابشواى والهلال ومطرطارس، وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد وتقسيم ارض الملعب الى 5 ملاعب تناسب اعمار اللاعبين وادار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم شريف حسن – احمد سمير – محمد سيد – محمد حمدى– معاذ عزمى.

وشهدت المباريات حضو ركبير من اولياء امور اللاعبين والمدربين من ابناء المحافظة وشهدت المباريات تنافس بين اللاعبين .

وقدمت منطقة كرة القدم بالفيوم الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء عمرو هويدي رئيس مجلس الادارة ، والنائب وليد هويدي مدير الكرة بنادى المقاصة، والكابتن جمال عبد الناصر والكابتن نصر الجرنوسي، رؤساء قطاع الناشئين، على تعاونهم المثمر وحسن الاستقبال واعداد الملاعب لاقامة المباريات .

كانت المنطقة قد اقامت المهرجان الاول فى ملعب الساحة الشعبية بالفيوم منذ حوالى شهر ونصف واشرف على التنظيم واعداد الملاعب الكابتن محمد فاروق رئيس قطاع الناشئين والبراعم باشراف الكابتن مجدى زحلان رئيس مجلس الادارة والكابتن اشرف معوض نائب رئيس المجلس والكابتن جمال جمولة امين الصندوق والكابتن محمود نور والكابتن حسن انور .

واقامت المهرجانات الثلاث الماضية فى نادى "سيتى كلوب" الفيوم باشراف العقيد محمد رفعت مدير الاستاد و الكابتن اسلام معوض مدير فنى اكاديمية سيتى كلوب الفيوم ومديرفنى قطاع الناشئين 2012 والدكتور محمد الرمادى مدير النشاط الرياضى ومحمود عبد الوهاب وسامح صبرى وياسر صابر وحامد وامنية محمد على.

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