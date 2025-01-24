استشاري أسري: 70% نسبة الطلاق الصامت في مصر

قالت الدكتورة منال أبو شوشة، أخصائي الإرشاد النفسي والأسري، إن 70 % من الأزواج في مصر يعانون من الطلاق الصامت، بالإضافة إلى 80% من المتزوجات حديثًا يلجأون إلى الخلع أو الطلاق، وهذه ظاهرة سلبية تؤثر على المجتمع.

وشددت "أبو شوشة"، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، على ضرورة إعداد جلسات تأهيلية للزوج والزوجة قبل الزواج لكي يعلم كل طرف احتياجات الآخر، مشيرة إلى أن الزواج يجب ألا يحدث حال عدم تأهل كلا الطرفين، حتى لا نؤثر سلبًا على المجتمع، ويؤدي إلى وجود أطفال غير صالحين في المجتمع.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لزيادة التوعية، لخفض نسبة الطلاق المرتفعة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الطلاق مؤشر خطير على المجتمع الفترة المقبلة.