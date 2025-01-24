الأهلي يهزم السيب العماني ويضرب موعداً مع الزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لنهائي البطولة العربية للأندية المقامة في قطر، بعد الفوز على نظيره السيب العماني بثلاثة أشواط لشوطين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة في نهائي البطولة.

أقيمت المباراة داخل صالة نادي قطر.

نجح الأهلي في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25 - 18، وكرر تفوقه في الشوط الثاني الذي فاز خلاله بنتيجة 25 - 17.

وفي الشوط الثالث تمكن الفريق العماني من التقدم منهيًا الشوط لصالحه بنتيجة 25 - 21، قبل أن يفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25 - 22، قبل أن يحسم الأهلي المباراة في الشوط الخامس والأخير بفوزه بنتيجة 15 - 13.

وضرب فريق طائرة الأهلي موعدا مع الزمالك غدًا السبت في المباراة النهائية، بعدما تأهل الأخير عقب فوزه على الشرطة القطري بنتيجة 3 - 2.

وتضم بعثة رجال الطائرة في قطر 14 لاعبًا هم كل من: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

ويضم الجهاز الفني كلًّا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس محلل الأداء، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني.