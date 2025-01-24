منتخب مصر يضع قدماً بدور الثمانية بعد الفوز على سلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

وضع منتخب مصر لكرة اليد قدما بقوة في دور الثمانية واستمرار المنافسة من اجل التأهل بعد الفوز علي نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة 26/25 في اللقاء الذي جمع المنتخبين منذ قليل علي صالة زغرب ، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ظهر التركيز الشديد علي نجوم منتخبنا خلال المباراة وقدم اللاعبين عرضا كبيرا امام منافس قوي



واستمر غياب أحمد هشام دودو وبلال مسعود عن قائمة المنتخب الوطني امام سلوفينيا،

وخاض منتخب مصر لقاء اليوم بنفس قائمة مواجهة أيسلندا السابقة في الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

جاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك).